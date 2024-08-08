Иран мог отказаться от удара по Израилю, но «Хезболла» готова действовать самостоятельно

США предупредили Иран, что удар по Израилю только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

США могли отговорить Иран от масштабной ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщило издание Politico

Отмечается, что Иран угрожал Израилю ударом после убийства главаря ХАМАС Исмаила Гании. По словами американских чиновников, администрация Джо Байдена работала по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке, чтобы убедить Иран отказаться от атаки на Израиль.

США предупредили Иран, что удар по Израилю только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

«Официальные лица США через различных посредников направили Тегерану сообщение о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не убил ни одного иранского гражданина, то Иран должен пересмотреть свой план на начало военного нападения на Израиль», – говорится в материале.

Аналитики добавляют, что Иран все больше разделяет мнение США, хотя сначала отрицал это.

Однако CNN утверждает, что «Хезболла» готова ударить по Израилю независимо от позиции Ирана и это может произойти в ближайшие дни. Тегеран тем временем, скорее всего, до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.

Источники издания сообщили, учитывая близость Ливана к Израилю, «Хезболла» может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.

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