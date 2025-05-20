Избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области

Суд возглавил Максим Олейник.

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Судья Максим Олейник избран председателем Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области путем тайного голосования на собрании судей. Согласно закону, председателя суда избирают большинством голосов сроком на три года, но не дольше продолжительности его полномочий как судьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.