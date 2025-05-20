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Суд поддержал налоговую в споре по НДС на сумму свыше 680 тысяч гривен

16:29, 20 мая 2025
Документы плательщика не подтвердили фактическую поставку нефтепродуктов.
Суд поддержал налоговую в споре по НДС на сумму свыше 680 тысяч гривен
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом была проведена документальная внеплановая проверка плательщика, по результатам которой составлен акт проверки и установлена недостоверность отражённых плательщиком данных налогового учёта, что, соответственно, исключает право на формирование налогового кредита.

На основании акта проверки контролирующим органом были приняты налоговые уведомления-решения, которыми уменьшен размер отрицательного значения суммы НДС и увеличена сумма денежного обязательства по НДС на общую сумму 682 634,25 гривны.

Суд отметил, что к правоотношениям по поставке, перевозке, приёмке и учёту нефтепродуктов должен применяться порядок приёмки и транспортировки нефти и нефтепродуктов при поступлении автомобильным транспортом, который регулируется Инструкцией «О порядке приёмки, транспортировки, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на предприятиях и организациях Украины», утверждённой совместным приказом Министерства экономики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Министерства топлива и энергетики Украины, Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Украины от 20.05.2008 № 281/171/578/155.

Коллегия судей считает, что к документальному обеспечению хозяйственных операций с нефтепродуктами применяются дополнительные требования, предусмотренные вышеуказанной инструкцией.

Истец не предоставил налоговому органу и суду Журнал регистрации проведения измерений нефтепродуктов (нефти) в резервуарах по форме №7-НП, паспорта качества на отгруженный нефтепродукт, акты материально-ответственного лица о приёме нефтепродукта, оборотно-сальдовые ведомости за январь 2020 года, регистры бухгалтерского учёта по оприходованию сырья углеводородного происхождения.

Коллегия судей пришла к выводу, что формальное наличие договоров, налоговых и расходных накладных, товарно-транспортных документов не является достаточным и безусловным документальным подтверждением фактического исполнения договорных отношений и не позволяет суду прийти к обоснованному и убедительному выводу о фактическом проведении хозяйственных операций.

Первичные документы и налоговые накладные не могут свидетельствовать о фактическом выполнении операций по поставке при наличии в деле обстоятельств, исключающих возможность такой поставки между субъектами.

Указанные аргументы привели к вынесению постановления Вторым апелляционным административным судом от 24 апреля 2025 года по делу №440/12585/24 в пользу контролирующего органа.

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