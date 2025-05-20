Суд підтримав податкову в спорі щодо ПДВ на суму понад 680 тисяч гривень

Документи платника не підтвердили фактичне постачання нафтопродуктів.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено документальну позапланову перевірку платника, за наслідками якої складено акт перевірки та встановлено недостовірність відображених платником даних податкового обліку, що відповідно виключає право формувати податковий кредит.

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкові повідомлення-рішення, яким зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ та збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ на загальну суму 682 634,25 гривень.

Суд відзначив, що до правовідносин з постачання, перевезення, прийняття, обліку нафтопродуктів повинен застосовуватись порядок приймання та транспортування нафти і нафтопродуктів під час надходження автомобільним транспортом, що врегульований Інструкцією «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженою спільним наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 20.05.2008 №281/171/578/155.

Колегія суддів вважає, що до документального забезпечення господарських операцій з нафтопродуктами існують додаткові вимоги, передбачені вищенаведеною інструкцією.

Позивачем не надано до податкового органу та до суду Журналу реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою №7-НП, паспортів якості на відвантажений нафтопродукт, актів матеріально-відповідальної особи про прийнятий нафтопродукт, оборотно-сальдових відомостей за січень 2020 року, регістрів бухгалтерського обліку щодо оприбуткування товару сировини вуглеводневої.

Колегія суддів дійшла до висновку, що формальна наявність договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних документів не є достатнім та беззаперечним документальним підтвердженням фактичного виконання договірних відносин, і не дає можливості суду дійти обґрунтованого і переконливого висновку про фактичне проведення господарських операцій.

Первинні документи та податкові накладні не можуть бути свідченням фактичного виконання операцій з поставки за наявності у справі обставин, які виключають можливість такої поставки між суб’єктами.

Зазначені аргументи призвели до винесення постанови Другим апеляційним адміністративним судом від 24 квітня 2025 року у справі №440/12585/24 на користь контролюючого органу.

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