Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд підтримав податкову в спорі щодо ПДВ на суму понад 680 тисяч гривень

16:29, 20 травня 2025
Документи платника не підтвердили фактичне постачання нафтопродуктів.
Суд підтримав податкову в спорі щодо ПДВ на суму понад 680 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено документальну позапланову перевірку платника, за наслідками якої складено акт перевірки та встановлено недостовірність відображених платником даних податкового обліку, що відповідно виключає право формувати податковий кредит.

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкові повідомлення-рішення, яким зменшено розмір від’ємного значення суми ПДВ та збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ на загальну суму 682 634,25 гривень.

Суд відзначив, що до правовідносин з постачання, перевезення, прийняття, обліку нафтопродуктів повинен застосовуватись порядок приймання та транспортування нафти і нафтопродуктів під час надходження автомобільним транспортом, що врегульований Інструкцією «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти  і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженою спільним наказом Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету з питань  технічного регулювання та споживчої політики України від 20.05.2008 №281/171/578/155.

Колегія суддів вважає, що до документального забезпечення господарських операцій з нафтопродуктами існують додаткові вимоги, передбачені вищенаведеною інструкцією.

Позивачем не надано до податкового органу та до суду Журналу реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою №7-НП, паспортів якості на відвантажений нафтопродукт, актів матеріально-відповідальної особи про прийнятий нафтопродукт, оборотно-сальдових відомостей за січень 2020 року, регістрів бухгалтерського обліку щодо оприбуткування товару сировини вуглеводневої.

Колегія суддів дійшла до висновку, що формальна наявність договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних документів не є достатнім та беззаперечним документальним підтвердженням фактичного виконання договірних відносин, і не дає можливості суду дійти обґрунтованого і переконливого висновку про фактичне проведення господарських операцій.

Первинні документи та податкові накладні не можуть бути свідченням фактичного виконання операцій з поставки за наявності у справі обставин, які виключають можливість такої поставки між суб’єктами.

Зазначені аргументи призвели до винесення постанови Другим апеляційним адміністративним судом від 24 квітня 2025 року у справі №440/12585/24 на користь контролюючого органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд ПДВ судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вищий антикорупційний суд отримає двох нових суддів – це судді місцевих судів

Вища рада правосуддя внесла Президенту подання про призначення Тетяни Литвинко та Олени Чернової на посади суддів ВАКС.

Сторона захисту має право на доступ і до матеріалів, які сторона обвинувачення не має наміру використовувати, що дасть можливість використати їх стороні захисту для відстоювання своєї позиції – Верховний Суд

Права сторони захисту буде порушено у випадку, коли суд, обізнаний із порушенням права сторони на своєчасне ознайомлення з матеріалами іншої сторони, не вжив належних заходів для виправлення ситуації, і сторона не отримала доступу до таких матеріалів або не мала достатнього часу і можливостей підготуватися до їх використання або надання відповідних заперечень.

«Наша зброя — це зброя Європи»: Рустем Умєров закликав партнерів з ЄС зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості

Під час обговорення нової оборонної ініціативи ЄС SAFE Рустем Умєров закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема БПЛА та 155-мм боєприпасів.

Мобілізація не рятуватиме корупціонерів від вироку – депутати пропонують зміни до КК та КПК

Депутати вказують, що наразі має місце ситуація, коли особа протягом тривалого часу проходить військову службу, судове провадження зупинено, а строки притягнення до кримінальної продовжують спливати, у результаті чого обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності

З 2022 року незаконно виїхали за кордон щонайменше 45 тисяч чоловіків – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради

Кількість громадян, які вдало або невдало здійснювали незаконний перетин кордону, сягає щонайменше 75 тисяч осіб.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду