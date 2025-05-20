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У ЦПД при РНБО заперечили інформацію про побиття чоловіка поліцією та ТЦК в Одесі

10:02, 20 травня 2025
У ЦПД заявили, що інформація про побиття не відповідає дійсності.
У ЦПД при РНБО заперечили інформацію про побиття чоловіка поліцією та ТЦК в Одесі
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У Центрі протидії дезінформації при РНБО прокоментували відео, яке шириться соціальними мережами. Автори допису стверджували, що чоловіка нібито побили співробітники патрульної поліції та ТЦК та СП у Одесі.

Однак, як вказали у ЦПД при РНБО після верифікації, ця інформація не відповідає дійсності.

«Після верифікації інформації в Національній поліції України, яка поспілкувалася безпосередньо з чоловіком, Центр повідомляє: у постраждалого діагностовано епілепсію. Після вживання алкоголю він упав на землю. Згодом його знайшла жінка, яка й викликала бригаду швидкої допомоги», - заявили у ЦПД при РНБО.

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Одеса патрульна поліція ЦПК ТЦК

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