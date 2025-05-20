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Податкова пояснила особливості звітування, якщо особа є ФОП і веде незалежну діяльність одночасно

21:17, 20 травня 2025
Податківці зазначають, що заповнюючи податкову декларацію, поряд із доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображають інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.
Податкова пояснила особливості звітування, якщо особа є ФОП і веде незалежну діяльність одночасно
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Податкова служба у Тернопільській області розповідає, що у разі якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, така особа зобов’язана вести облік доходів і витрат за Типовою формою, у якій відображати отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року зазначена особа подає одну податкову декларацію у строки, передбачені для фізичних осіб – підприємців (до 1 травня року, що настає за звітним) за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» зі змінами.

При заповненні податкової декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

При цьому фізична особа самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету в строки, передбачені п. 57.1 ПКУ, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

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