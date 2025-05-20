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Налоговая объяснила особенности отчетности, если лицо является ФЛП и ведет независимую деятельность одновременно

21:17, 20 мая 2025
Налоговики отмечают, что, заполняя налоговую декларацию, наряду с доходами от независимой и предпринимательской деятельности отражают другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.
Налоговая объяснила особенности отчетности, если лицо является ФЛП и ведет независимую деятельность одновременно
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Налоговая служба в Тернопольской области сообщает, что в случае, если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, одновременно ведёт предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения, такое лицо обязано вести учёт доходов и расходов по Типовой форме, в которой отражаются полученные доходы и понесённые в течение года расходы по обоим видам деятельности.

По результатам отчётного года указанное лицо подаёт одну налоговую декларацию в сроки, предусмотренные для физических лиц – предпринимателей (до 01 мая года, следующего за отчётным), по форме, утверждённой приказом Минфина от 02.10.2015 № 859 «Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах» с изменениями.

При заполнении налоговой декларации наряду с доходами от независимой и предпринимательской деятельности отражаются другие доходы с источников их происхождения из Украины и иностранные доходы.

При этом физическое лицо самостоятельно рассчитывает налог на доходы физических лиц и уплачивает его в бюджет в сроки, предусмотренные п. 57.1 НКУ, то есть в течение 10 календарных дней, следующих за последним днём соответствующего предельного срока подачи налоговой декларации.

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