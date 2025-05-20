В ОП презентовали инициативу Bring Kids Back UA временной поверенной в делах США в Украине Дэвис

Украина и США обсудили возвращение депортированных украинских детей.

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Операционный директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Основное внимание было сосредоточено на системной политике РФ, направленной на уничтожение идентичности украинских детей на временно оккупированных территориях.

Речь шла о принудительной паспортизации, милитаризации детей, а также вовлечении украинской молодежи в деятельность военизированных организаций. Отдельно обсудили вызовы, связанные с депортацией и насильственным перемещением детей в Россию.

Дарья Заривна презентовала ключевые направления деятельности Bring Kids Back UA, в частности поиск и верификацию информации о похищенных детях, спасательные миссии и работу с медиацией при участии третьих стран. Также она подробно рассказала о системе реинтеграции и реабилитации детей, которых удалось вернуть.

Стороны обсудили роль Международной коалиции по возвращению украинских детей, работу экспертной группы Bring Kids Back UA, а также усиление международной адвокации и стратегической коммуникации для возвращения детей.

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