В ОП презентували ініціативу Bring Kids Back UA тимчасовій повіреній у справах США в Україні Девіс

Україна та США обговорили повернення депортованих українських дітей.

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Операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA та радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Основна увага була зосереджена на системній політиці РФ, спрямованій на знищення ідентичності українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Йшлося про примусову паспортизацію, мілітаризацію дітей, а також залучення української молоді до діяльності парамілітарних організацій. Окремо обговорили виклики, пов’язані з депортацією та насильницьким переміщенням дітей до Росії.

Дарія Зарівна презентувала ключові напрями діяльності Bring Kids Back UA, зокрема пошук та верифікацію інформації про викрадених дітей, рятувальні місії та роботу з медіацією за участі третіх країн. Також вона детально розповіла про систему реінтеграції та реабілітації дітей, яких вдалося повернути.

Сторони обговорили роль Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, роботу експертної групи Bring Kids Back UA, а також посилення міжнародної адвокації та стратегічної комунікації для повернення дітей.

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