Практика судів
  1. В Україні

В ОП презентували ініціативу Bring Kids Back UA тимчасовій повіреній у справах США в Україні Девіс

11:13, 20 травня 2025
Україна та США обговорили повернення депортованих українських дітей.
В ОП презентували ініціативу Bring Kids Back UA тимчасовій повіреній у справах США в Україні Девіс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA та радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Основна увага була зосереджена на системній політиці РФ, спрямованій на знищення ідентичності українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Йшлося про примусову паспортизацію, мілітаризацію дітей, а також залучення української молоді до діяльності парамілітарних організацій. Окремо обговорили виклики, пов’язані з депортацією та насильницьким переміщенням дітей до Росії.

Дарія Зарівна презентувала ключові напрями діяльності Bring Kids Back UA, зокрема пошук та верифікацію інформації про викрадених дітей, рятувальні місії та роботу з медіацією за участі третіх країн. Також вона детально розповіла про систему реінтеграції та реабілітації дітей, яких вдалося повернути.

Сторони обговорили роль Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, роботу експертної групи Bring Kids Back UA, а також посилення міжнародної адвокації та стратегічної комунікації для повернення дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США діти Україна депортація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не має права вирішувати питання про зменшення суми витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи – Верховний Суд

Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони із обґрунтуванням недотримання вимог щодо співмірності витрат із складністю справи, обсягом і часом виконання робіт.

Дорожня карта для перемовин з ЄС передбачає унеможливлення переобрання голів судів більше двох разів підряд

Кабмін схвалив дорожню карту, яка передбачає унеможливлення перебування на посаді голови суду понад два строки або двох переобрань підряд.

Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

Вступ України до ЄС: судді Суду Справедливості Європейського Союзу діляться досвідом з українськими колегами

Євроінтеграція правосуддя – НШСУ готує суддів до стандартів ЄС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду