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В ЦПД при СНБО опровергли информацию об избиении мужчины полицией и ТЦК в Одессе

10:02, 20 мая 2025
В ЦПД заявили, что информация об избиении не соответствует действительности.
В ЦПД при СНБО опровергли информацию об избиении мужчины полицией и ТЦК в Одессе
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В Центре противодействия дезинформации при СНБО прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях. Авторы публикации утверждали, что мужчину якобы избили сотрудники патрульной полиции и ТЦК и СП в Одессе.

Однако, как указали в ЦПД при СНБО после верификации, эта информация не соответствует действительности.

«После верификации информации в Национальной полиции Украины, которая пообщалась непосредственно с мужчиной, Центр сообщает: у пострадавшего диагностирована эпилепсия. После употребления алкоголя он упал на землю. Впоследствии его обнаружила женщина, которая и вызвала бригаду скорой помощи», — заявили в ЦПД при СНБО.

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Одесса патрульная полиция ГПК (Гражданский процессуальный кодекс) ТЦК

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