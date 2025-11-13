Кабмін проводить масштабну перевірку всіх державних компаній, зокрема енергетичних — Свириденко

Також уряд ухвалив рішення про перезапуск «Енергоатому» — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в умовах повномасштабної війни та щоденних ударів по енергосистемі будь-які прояви корупції є неприпустимими.

За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень, спрямованих на очищення та стабілізацію енергетичного сектору.

Свириденко повідомила, що Кабмін уже підтримав подання на звільнення двох міністрів та запровадив санкції щодо осіб, фігурантів матеріалів НАБУ. Також уряд ухвалив рішення про перезапуск «Енергоатому» — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Прем’єр-міністр додала, що зараз готується ширший пакет рішень щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичного сектору. Наглядові ради отримали завдання провести перевірку діяльності, особливо у частині закупівель.

«Ворог продовжує обстріли щоночі. Наш виклик незмінний — забезпечити світлом, газом і теплом кожну українську родину.

Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах», — зазначила Свириденко.

Також уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків російських обстрілів у найбільш постраждалих громадах. Йдеться про 93 громади в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Кошти спрямують на п’ять ключових напрямів:

будівництво та облаштування укриттів;

додатковий захист критичного обладнання;

аварійно-рятувальні роботи;

ремонт інженерних мереж;

формування запасів пального.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

