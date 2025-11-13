  1. В Украине

Кабмин проводит масштабную проверку всех государственных компаний, включая энергетические — Свириденко

16:40, 13 ноября 2025
Также правительство приняло решение о перезапуске «Энергоатома» — отстранении руководства и начале аудита компании.
Кабмин проводит масштабную проверку всех государственных компаний, включая энергетические — Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в условиях полномасштабной войны и ежедневных ударов по энергосистеме любые проявления коррупции являются недопустимыми.

По ее словам, правительство уже приняло ряд решений, направленных на очищение и стабилизацию энергетического сектора.

Свириденко сообщила, что Кабмин уже поддержал представления об увольнении двух министров и ввел санкции в отношении лиц, фигурирующих в материалах НАБУ. Также правительство приняло решение о перезапуске «Энергоатома» — отстранении руководства и начале аудита компании.

Премьер-министр добавила, что сейчас готовится более широкий пакет решений в отношении всех государственных компаний, в частности энергетического сектора. Наблюдательные советы получили задание провести проверку деятельности, особенно в части закупок.

«Враг продолжает обстрелы каждую ночь. Наш вызов неизменен — обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью.

Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях «Укренерго» и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям сокращаем их продолжительность. Благодарю всех энергетиков за ежедневную работу в сверхтяжелых условиях», — отметила Свириденко.

Также правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий российских обстрелов в наиболее пострадавших громадах. Речь идет о 93 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Средства направят на пять ключевых направлений:

  • строительство и обустройство укрытий;
  • дополнительную защиту критического оборудования;
  • аварийно-спасательные работы;
  • ремонт инженерных сетей;
  • формирование запасов горючего.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]