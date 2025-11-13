Кабмин проводит масштабную проверку всех государственных компаний, включая энергетические — Свириденко

Также правительство приняло решение о перезапуске «Энергоатома» — отстранении руководства и начале аудита компании.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в условиях полномасштабной войны и ежедневных ударов по энергосистеме любые проявления коррупции являются недопустимыми.

По ее словам, правительство уже приняло ряд решений, направленных на очищение и стабилизацию энергетического сектора.

Свириденко сообщила, что Кабмин уже поддержал представления об увольнении двух министров и ввел санкции в отношении лиц, фигурирующих в материалах НАБУ. Также правительство приняло решение о перезапуске «Энергоатома» — отстранении руководства и начале аудита компании.

Премьер-министр добавила, что сейчас готовится более широкий пакет решений в отношении всех государственных компаний, в частности энергетического сектора. Наблюдательные советы получили задание провести проверку деятельности, особенно в части закупок.

«Враг продолжает обстрелы каждую ночь. Наш вызов неизменен — обеспечить светом, газом и теплом каждую украинскую семью.

Я на постоянной связи с регионами. 24/7 продолжаются ремонтные работы — на подстанциях «Укренерго» и на объектах генерации. Запускаем дополнительные резервные источники питания. Графики почасовых отключений сохраняем, но благодаря совместным усилиям сокращаем их продолжительность. Благодарю всех энергетиков за ежедневную работу в сверхтяжелых условиях», — отметила Свириденко.

Также правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий российских обстрелов в наиболее пострадавших громадах. Речь идет о 93 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Средства направят на пять ключевых направлений:

строительство и обустройство укрытий;

дополнительную защиту критического оборудования;

аварийно-спасательные работы;

ремонт инженерных сетей;

формирование запасов горючего.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

