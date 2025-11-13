  1. В Україні

Кабмін створив координаційний штаб, щоб забезпечити звʼязок під час блекаутів

18:19, 13 листопада 2025
Координаційний штаб попереджатиме та реагуватиме на ризики, щоб мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.
Фото: glavcom.ua
Кабінет Міністрів створив координаційний штаб, щоб забезпечити безперебійну роботу комунікаційних мереж під час блекаутів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об'єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв'язку та інших державних органів. Його головне завдання — попереджати та реагувати на ризики, щоб мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.

«Для цього створять чіткі правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об'єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів. Також штаб аналізуватиме ситуацію та подаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету Міністрів», - заявили у Мінцифрі.

До складу штабу увійшли представники операторів мобільного звʼязку — Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell, заступник міністра енергетики і голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП), а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполу, ГУР і ДСНС. До роботи також долучені керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв'язку (НКЕК). Очолить роботу штабу перший віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кабінет Міністрів України

