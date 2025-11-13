  1. В Украине

Кабмин создал координационный штаб, чтобы обеспечить связь во время блэкаутов

18:19, 13 ноября 2025
Координационный штаб будет предупреждать и реагировать на риски, чтобы сети работали даже во время длительных отключений электроэнергии.
Фото: glavcom.ua
Кабинет Министров создал координационный штаб, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммуникационных сетей во время блэкаутов. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что координационный штаб будет работать как единый центр, который объединит усилия центральной и местной власти, операторов связи и других государственных органов. Его главное задание — предупреждать и реагировать на риски, чтобы сети работали даже при длительных отключениях электроэнергии.

«Для этого создадут четкие правила взаимодействия: операторы быстрее будут получать топливо для генераторов, технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам, а все критические вопросы будут решаться без бюрократических барьеров. Также штаб будет анализировать ситуацию и подавать рекомендации непосредственно Кабинету Министров», — заявили в Минцифре.

В состав штаба вошли представители операторов мобильной связи — Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell, заместитель министра энергетики и глава Нацкомиссии, регулирующей энергетику (НКРЭКУ), а также представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацполиции, ГУР и ГСЧС. К работе также привлечены руководители ОВА и глава Нацкомиссии по вопросам связи (НКЕК). Возглавит работу штаба первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кабинет Министров Украины

