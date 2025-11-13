Верховний суд США вирішує, чи має право на компенсацію растафаріанець, якому насильно зістригли дреди у в’язниці

Колишній в’язень наполягає, що примусове збривання дредів порушило його релігійні права, і Верховний суд вирішує, чи відповістимуть за це тюремні службовці.

Верховний суд США взявся за справу колишнього в’язня штату Луїзіана Деймона Ландора, який домагається компенсації від службовців в’язниці за примусове збривання дредів — зачіски, що має ключове значення у вірі растафарі. Про це повідомляє Independent.

Що сталося

Коли Ландор відбував п’ятимісячний термін у 2020 році, охоронці насильно зістригли дреди, які він відрощував майже двадцять років. Сам Ландор стверджує, що це порушило його релігійні права, гарантувані федеральним законом — Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA).

Жодна зі сторін у справі не захищає дії охоронців. Та Луїзіана наполягає: цей закон не передбачає фінансової відповідальності для посадовців навіть у разі порушення релігійних прав ув’язнених. Нижчі суди вже кілька разів ставали на бік штату.

Позиція суддів

Видання вказує, що троє ліберальних суддів Верховного суду схиляються до підтримки позову Ландора.

Однак доля рішення залежить від того, чи приєднаються до них хоча б двоє з шести консервативних суддів.

Суддя Емі Коні Барретт визнала, що факти справи виглядають «обурливими», але звернула увагу на те, що всі попередні судові інстанції вирішували подібні позови однаково — проти ув’язнених.

Що передувало конфлікту

Ландор прибув у систему виконання покарань із копією судового рішення в іншій справі, де було зазначено, що зрізання дредів релігійних в’язнів порушує федеральний закон.

На перших двох етапах відбування покарання його переконання поважали.

Ситуація змінилася після переведення до виправного центру Реймонда Лаборда у місті Коттонпорт, за 130 км від Батон-Ружа.

Згідно з матеріалами суду:

охоронець відібрав у Ландора копію судового рішення і викинув у смітник;

начальник установи наказав збрити йому голову;

двоє охоронців тримали Ландора, поки третій збрив йому волосся.

Після звільнення Ландор подав позов, проте нижчі суди відхилили його вимоги.

Що каже штат Луїзіана

Влада штату заявляє, що оновила правила щодо зовнішнього вигляду ув’язнених, аби подібні інциденти не повторювались.

Водночас юристи штату наголошують — RLUIPA не дає можливості стягувати з посадовців компенсацію за завдану шкоду.

Історичний та релігійний контекст

Рух растафарі виник у 1930-х роках на Ямайці як відповідь темношкірого населення на колоніальне пригнічення.

Релігія поєднує:

вчення Старого Завіту,

ідею духовного повернення до Африки.

У 1970-х роках растафаріанство поширили по світу музиканти Боб Марлі та Пітер Тош.

Коли чекати рішення

Вердикт у справі Landor v. Louisiana Department of Corrections (23-1197) очікують навесні.

