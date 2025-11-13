Верховный суд США решает, имеет ли право на компенсацию растафарианец, которому в тюрьме насильно срезали дреды

Бывший заключённый настаивает, что принудительное сбривание дредов нарушило его религиозные права, и Верховный суд решает, понесут ли за это ответственность тюремные сотрудники.

Верховный суд США взялся за дело бывшего заключенного штата Луизиана Деймона Ландора, который добивается компенсации от сотрудников тюрьмы за принудительное сбривание дредов — прически, имеющей ключевое значение в вере растафари. Об этом сообщает Independent.

Что произошло

Когда Ландор отбывал пятимесячный срок в 2020 году, охранники насильно срезали дреды, которые он отращивал почти двадцать лет. Сам Ландор утверждает, что это нарушило его религиозные права, гарантированные федеральным законом — Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA).

Ни одна из сторон в деле не защищает действия охранников. Но Луизиана настаивает: этот закон не предусматривает финансовой ответственности для должностных лиц даже в случае нарушения религиозных прав заключенных. Нижестоящие суды уже несколько раз вставали на сторону штата.

Позиция судей

Издание указывает, что трое либеральных судей Верховного суда склоняются к поддержке иска Ландора.

Однако судьба решения зависит от того, присоединятся ли к ним хотя бы двое из шести консервативных судей.

Судья Эми Кони Барретт признала, что факты дела выглядят «возмутительными», но обратила внимание на то, что все предыдущие судебные инстанции решали подобные иски одинаково — против заключенных.

Что предшествовало конфликту

Ландор прибыл в систему исполнения наказаний с копией судебного решения по другому делу, где было указано, что срезание дредов религиозных заключенных нарушает федеральный закон.

На первых двух этапах отбывания наказания его убеждения уважали.

Ситуация изменилась после перевода в исправительный центр Реймонда Лаборда в городе Коттонпорт, в 130 км от Батон-Ружа.

Согласно материалам суда:

охранник забрал у Ландора копию судебного решения и выбросил в мусор;

начальник учреждения приказал сбрить ему голову;

двое охранников удерживали Ландора, пока третий сбрил ему волосы.

После освобождения Ландор подал иск, однако нижестоящие суды отклонили его требования.

Что говорит штат Луизиана

Власти штата заявляют, что обновили правила относительно внешнего вида заключенных, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В то же время юристы штата подчеркивают — RLUIPA не позволяет взыскивать с должностных лиц компенсацию за причиненный вред.

Исторический и религиозный контекст

Движение растафари возникло в 1930-х годах на Ямайке как ответ темнокожего населения на колониальное угнетение.

Религия сочетает:

учение Ветхого Завета,

идею духовного возвращения в Африку.

В 1970-х годах растафарианство по всему миру распространили музыканты Боб Марли и Питер Тош.

Когда ждать решения

Вердикт по делу Landor v. Louisiana Department of Corrections (23-1197) ожидается весной.

