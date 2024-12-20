Выборы в Украине состоятся - Михаил Подоляк объяснил, при каких условиях они будут проведены

Формат выборов будет зависеть от условий безопасности и общественного запроса.

Выборы в Украине состоятся, но они возможны только при понятных гарантиях безопасности. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

Он отметил, что формат выборов будет зависеть от условий безопасности и общественного запроса.

«Они будут. И они будут, когда будет все же понятен формат безопасности для Украины. Пока его не будет, выборы – это нонсенс», – заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП также подчеркнул, что традиционные политические технологии, которые использовались за последние 30 лет, потеряют актуальность. По его словам, у общества будет значительный запрос на справедливость, и старые подходы к политической деятельности не будут отвечать новым реалиям.

«Готовы ли политики, которые 30 лет продавали концепцию справедливости под предлогом несправедливости переформатироваться? Нет, не готовы. Будут ли они готовы реализовать этот запрос на справедливость? Нет, не будут готовы. Будут ли люди хотеть, чтобы они продолжали имитировать все это? Нет, не будут хотеть. Будут ли ошибки в избирательной гонке, то есть будут голосовать за кого-то ошибочно? Да, будут голосовать. Будут ли это переходные органы власти? Будут переходные. Но сможет ли Украина начать правильное построение, переформатирование государственных институций? Да, сможет», — подытожил Подоляк.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти опубликовал результаты исследования возможности проведения голосования на выборах путем онлайн-голосования, например, через приложение Дія, или по почте.

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