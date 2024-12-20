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В Киевской области в результате российской атаки загорелся склад, фото

08:44, 20 декабря 2024
В результате вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения.
В Киевской области в результате российской атаки загорелся склад, фото
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В Киевской области во время ночного налета российских беспилотников в Бориспольском районе вспыхнул большой пожар в складском помещении. Об этом сообщает ГСЧС.

Указывается, что около часа ночи 20 декабря в результате вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 м².

На месте работали 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К ликвидации была привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта «Борисполь», местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

Спасатели добавили, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

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Киевская область пожар

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