В Киевской области в результате российской атаки загорелся склад, фото

В результате вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения.

В Киевской области во время ночного налета российских беспилотников в Бориспольском районе вспыхнул большой пожар в складском помещении. Об этом сообщает ГСЧС.

Указывается, что около часа ночи 20 декабря в результате вражеской атаки беспилотников на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 м².

На месте работали 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К ликвидации была привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта «Борисполь», местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

Спасатели добавили, что пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.