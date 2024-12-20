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На Київщині внаслідок російської атаки загорівся склад, фото

08:44, 20 грудня 2024
Внаслідок ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення.
На Київщині внаслідок російської атаки загорівся склад, фото
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На Київщині під час нічного нальоту російських безпілотників у Бориспільському районі спалахнула велика пожежа у складському приміщенні. Про це повідомляє ДСНС.

Вказується, що близько першої ночі 20 грудня внаслідок ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².

На місці працювали 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації було залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту «Бориспіль», місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Рятувальники додали, що пожежу локалізовано. Загиблих та постраждалих немає.

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Київська область пожежа

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