Вибори в Україні відбудуться — Михайло Подоляк пояснив, за яких умов вони будуть проведені

Формат виборів залежатиме від умов безпеки та суспільного запиту.

Вибори в Україні відбудуться, але вони можливі лише за умови зрозумілих гарантій безпеки. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Він наголосив, що формат виборів залежатиме від умов безпеки та суспільного запиту.

«Вони будуть. І вони будуть, коли буде все ж таки зрозумілий формат безпеки для України. Поки його не буде, вибори — це нонсенс», — заявив Подоляк.

Радник керівника ОП також підкреслив, що традиційні політичні технології, які використовувалися протягом останніх 30 років, втратять актуальність. За його словами, суспільство матиме значний запит на справедливість, і старі підходи до політичної діяльності не відповідатимуть новим реаліям.

«Чи готові політики, які 30 років продавали концепцію справедливості під виглядом несправедливості переформатуватись? Ні, не готові. Чи будуть вони готові реалізувати оцей запит на справедливість? Ні, не будуть готові. Чи будуть люди хотіти, щоб вони продовжували імітувати це все? Ні, не будуть хотіти. Чи будуть помилки у виборчих перегонах, тобто будуть голосувати за когось помилково? Так, будуть голосувати. Чи будуть це перехідні органи влади? Будуть перехідні. Але чи зможе Україна почати правильну побудову, переформатування державних інституцій? Так, зможе», — підсумував Подоляк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади опублікував результати дослідження можливості проведення голосування на виборах шляхом онлайн-голосування, наприклад, через застосунок Дія, або ж поштою.

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