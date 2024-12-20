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Єврокомісар пропонує конфіскувати заморожені російські активи для компенсації Україні

09:38, 20 грудня 2024
Валдіс Домбровскіс заявив, що потрібно знайти способи змусити РФ заплатити за шкоду, яку вона завдає в Україні.
Єврокомісар пропонує конфіскувати заморожені російські активи для компенсації Україні
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Комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс вважає, що Євросоюз повинен розглянути конфіскацію заморожених активів російського центрального банку для компенсації Україні.

«Ми, безумовно, повинні вивчити і опрацювати всі варіанти», - заявив він у інтерв'ю Bloomberg.

Він нагадав, що у міжнародному праві існує усталений принцип, згідно з яким агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає.

«Тому ми повинні знайти способи змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає в Україні», - додав Домбровскіс.

Bloomberg вказує, що дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансового та економічного ризику конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Обговорення отримало новий імпульс, оскільки блок стикається з ризиком скорочення або припинення допомоги США Києву після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Досі Євросоюз і країни «G7» використовували прибуток, отриманий від санкціонованих російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, для надання допомоги Україні. Згідно з планом, союзники Києва схвалили механізм, в якому прибуток буде використовуватися для підтримки кредитного пакета в розмірі 50 млрд євро для Києва.

Клірингова компанія зі штаб-квартирою в Брюсселі Euroclear володіє найбільшим пакетом заморожених активів РФ на загальну суму 180 млрд євро. Її гендиректор Валері Урбен попередила, що конфіскація активів буде ризикованою.

Кілька держав-членів, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, занепокоєні тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.

Домбровскіс заявив, що будь-який варіант має бути «юридично обґрунтованим», щоб витримати потенційне судове переслідування, водночас він применшує ризики для фінансової стабільності.

«Ми вже зробили важливий крок, коли заморозили ці активи, а потім постало питання про фінансову стабільність або наслідки для євро, - сказав він. - Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися».

Раніше повідомлялося, що голова дипломатії ЄС Кая Каллас запропонувала направити всі заморожені активи РФ на допомогу Україні.

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