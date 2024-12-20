В Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

09:55, 20 грудня 2024
Свято засноване з метою вшанувати відданість чоловіків та жінок, що багато років віддали службі у Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції.
В Україні 20 грудня відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.
Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників.
Міністерство внутрішніх справ України разом із Національною поліцією відіграє важливу роль у підтримці правопорядку, забезпеченні прав і свобод громадян, дотриманні законності та правопорядку. Пенсіонери та ветерани цих установ зробили значний внесок у виконання цих завдань, часто з великим особистим ризиком і самопожертвою.
Також 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року з метою популяризації ідеї солідарності як однієї з ключових цінностей людства. Свято започатковане в контексті Декларації тисячоліття, прийнятої на Саміті тисячоліття 2000 року. У цій декларації солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей міжнародних відносин у XXI столітті.
Календар важливих подій в Україні та світі за 20 грудня:
- 1637 рік — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої;
- 1803 рік — США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;
- 1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";
- 1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї загоряються перші електричні вогні;
- 1892 рік — інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;
- 1912 рік — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;
- 1961 рік — у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;
- 1984 рік — компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;
- 1989 рік — операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;
- 1991 рік — незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;
- 1995 рік — встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;
- 2000 рік — парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.
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