Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

09:55, 20 грудня 2024
Свято засноване з метою вшанувати відданість чоловіків та жінок, що багато років віддали службі у Міністерстві внутрішніх справ та Національній поліції.
В Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 20 грудня відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.

Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників.

Міністерство внутрішніх справ України разом із Національною поліцією відіграє важливу роль у підтримці правопорядку, забезпеченні прав і свобод громадян, дотриманні законності та правопорядку. Пенсіонери та ветерани цих установ зробили значний внесок у виконання цих завдань, часто з великим особистим ризиком і самопожертвою.

Також 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН 2005 року з метою популяризації ідеї солідарності як однієї з ключових цінностей людства. Свято започатковане в контексті Декларації тисячоліття, прийнятої на Саміті тисячоліття 2000 року. У цій декларації солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей міжнародних відносин у XXI столітті.

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 грудня:

  • 1637 рік — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої;
  • 1803 рік — США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;
  • 1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";
  • 1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї загоряються перші електричні вогні;
  • 1892 рік — інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;
  • 1912 рік — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;
  • 1961 рік — у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;
  • 1984 рік — компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;
  • 1989 рік — операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;
  • 1991 рік — незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;
  • 1995 рік — встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;
  • 2000 рік — парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина

Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Підстави для паніки стосовно атаки на реєстри відсутні, але необхідні засоби парламентського контролю – Віктор Дубовик

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

В Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський задували газом в авто, щоб чоловік вийшов

Міноборони вже проводить перевірку щодо інциденту у Вишгороді.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду