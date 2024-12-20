У Києві через ракетний удар РФ пошкоджений бізнес-центр «Торонто», фото

Навпроти понівеченої від атаки будівлі розташований Костел Святого Миколая.

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Зранку 20 грудня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці.

Внаслідок удару було пошкоджено будівлю БЦ «Торонто» на вулиці Велика Васильківська в центрі Голосіївського району. Відповідне фото публікує ДСНС.

У бізнес-центрі вибиті вікна та понівечений фасад, а також значно пошкоджений дах.

Територія біля нього була популярною серед киян «фотозоною».

Костел Святого Миколая, який знаходиться напроти бізнес-центру також постраждав від російської атаки. Ударом там повибивало вікна та посікло стіни.

Фото: Владислав Власюк

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