Новий уряд Литви відвідає Україну та зустрінеться із Володимиром Зеленським

Уряд Литви проведе спільне засідання з українським Кабміном.

Фото: eurointegration

У п'ятницю, 20 грудня, новий кабінет міністрів Литви прибуде до України для зустрічей із Президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром, спікером Верховної Ради та міністром закордонних справ.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, у рамках візиту відбудеться перше в історії спільне засідання урядів Литви та України, а також двосторонні переговори між прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом і українськими лідерами.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав цей візит потужним сигналом підтримки України від нового уряду. За його словами, це унікальний випадок, коли весь склад уряду іншої держави приїжджає до України для таких масштабних переговорів.

«Міністри зустрінуться зі своїми колегами в Україні, і я також проведу двосторонні переговори з (міністром закордонних справ України) Андрієм Сибігою», – зазначив Будріс.

Основними темами дискусій будуть посилення співпраці у сфері безпеки й оборони, а також розвиток взаємних інвестицій. Литва також акцентує увагу на підтримці євроатлантичної інтеграції України, зокрема вступу до НАТО та Європейського Союзу.

«Литва відіграє важливу роль у допомозі Україні на правовому та процедурному шляху. Ми зобов'язуємося допомагати в євроінтеграційних зусиллях», – наголосив Будріс.

З міркувань безпеки точний список литовських міністрів, які прибудуть до України, не розголошується. Відомо лише, що більшість членів кабінету міністрів планують взяти участь у візиті.

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