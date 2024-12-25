Яка відповідальність за нелегальний зруб ялинки – які суми штрафів

Придбання легальної ялинки може обійтися дешевше, ніж штраф.

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Бажання мати ялинку вдома не повинно призводити до порушення закону. Та й придбання легальної ялинки, яка виросла у спеціальних лісгоспах, може обійтися дешевше, ніж штраф, зазначили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, де у Києві купити новорічну ялинку – у КМДА оприлюднили список локацій.

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