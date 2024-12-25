ЄС надав Україні 150 млн євро на харчування школярів та відновлення інфраструктури

Кошти підуть на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, відновлення інфраструктури та підтримку виробництва сільськогосподарської продукції.

Фото: nbuv.gov.ua

Україна отримала 150 мільйонів євро від Європейського Союзу на реалізацію кількох ключових напрямків підтримки, зокрема безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів, відновлення інфраструктури та підтримку виробництва сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти є частиною другого траншу в рамках Угоди між Україною та ЄС про підтримку швидкого відновлення, загальна сума якої складає 300 мільйонів євро. Шмигаль підкреслив, що фінансування буде спрямоване на забезпечення безкоштовного харчування для дітей, відновлення важливих інфраструктурних об'єктів та підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

«Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців», — зазначив прем'єр.

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