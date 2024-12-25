Практика судів
  1. В Україні

ЄС надав Україні 150 млн євро на харчування школярів та відновлення інфраструктури

14:22, 25 грудня 2024
Кошти підуть на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, відновлення інфраструктури та підтримку виробництва сільськогосподарської продукції.
ЄС надав Україні 150 млн євро на харчування школярів та відновлення інфраструктури
Фото: nbuv.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримала 150 мільйонів євро від Європейського Союзу на реалізацію кількох ключових напрямків підтримки, зокрема безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів, відновлення інфраструктури та підтримку виробництва сільськогосподарської продукції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти є частиною другого траншу в рамках Угоди між Україною та ЄС про підтримку швидкого відновлення, загальна сума якої складає 300 мільйонів євро. Шмигаль підкреслив, що фінансування буде спрямоване на забезпечення безкоштовного харчування для дітей, відновлення важливих інфраструктурних об'єктів та підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

«Дякуємо країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови нашої країни, допомогу бізнесу та в забезпечені комфортних умов життя для українців», — зазначив прем'єр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти ЄС інфраструктура Денис Шмигаль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.

Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

Слідчі і прокурори зможуть обмежувати роботу бізнесу, якщо вважатимуть, що бізнес може перешкодити розслідуванню

До бізнесу будуть застосовувати обмеження діяльності, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру чи перешкоджання кримінальному провадженню.

90% суддів Київського апеляційного суду можуть звільнитися у відставку

В день в суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду