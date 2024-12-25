ЕС предоставил Украине 150 млн евро на питание школьников и восстановление инфраструктуры

Средства пойдут на бесплатное питание учащихся 1-4 классов, восстановление инфраструктуры и поддержку производства сельскохозяйственной продукции.

Фото: nbuv.gov.ua

Украина получила 150 миллионов евро от Европейского Союза на реализацию нескольких ключевых направлений поддержки, в частности бесплатное питание для учащихся 1-4 классов, восстановление инфраструктуры и поддержку производства сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства являются частью второго транша в рамках Соглашения между Украиной и ЕС о поддержке быстрого восстановления, общая сумма которой составляет 300 миллионов евро. Шмыгаль подчеркнул, что финансирование будет направлено на обеспечение бесплатного питания для детей, восстановление важных инфраструктурных объектов и поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.

«Спасибо странам и институтам ЕС за важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев», - отметил премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.