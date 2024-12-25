Какая ответственность за нелегальный сруб елки – какие суммы штрафов

Приобретение легальной елки может обойтись дешевле штрафа.

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Желание иметь елку дома не должно приводить к нарушению закона. Да и приобретение легальной елки, выросшей в специальных лесхозах, может обойтись дешевле, чем штраф, отметили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, где в Киеве купить новогоднюю елку – в КГГА обнародовали список локации.

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