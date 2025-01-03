Кабмин уволил Павла Бортникова с должности замминистра ветеранов

Павел Бортников уволен с должности заместителя министра по делам ветеранов по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Кабинет министров уволил Павла Бортникова с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 3 января.

Так, правительство уволило Павла Бортникова с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации согласно абзацу первому части второй статьи 9 закона «О центральных органах исполнительной власти» (по представлению премьер-министра в соответствии с предложениями соответствующего министра).

Как известно, Бортников занимал должность замминистра по делам ветеранов с августа 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.