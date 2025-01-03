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Михаил Радуцкий объяснил, смогут ли руководители МСЭК работать в новой структуре

13:14, 3 января 2025
Михаил Радуцкий отметил, если человек был на руководящих должностях в МСЭК, то он не может продолжать работать в новых комиссиях.
Михаил Радуцкий объяснил, смогут ли руководители МСЭК работать в новой структуре
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Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц. В основе реформы МСЭК работа экспертных команд, обеспечивающих объективность, прозрачность и профессионализм в принятии решений.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что люди, работавшие на руководящих должностях в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК), не могут быть допущены к новым экспертным командам. Об этом сказал в эфире телемарафона 3 января.

«Во-первых, если человек работал в МСЭК, то это должен быть человек очень опытный. У нас не хватает врачей, и опытный врач всегда найдет себе работу. Но врачи, работавшие в МСЭК, особенно на руководящих должностях, они точно не имеют права работать в новых комиссиях», - сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что есть прямой запрет: если человек был на руководящих должностях в МСЭК, то он не может продолжать работать в новых комиссиях. Поэтому, по его словам, если будут выявлять такие случаи, то будет применяться ответственность к руководителям заведений, где созданы новые врачебные комиссии.

Ранее в Минздраве рассказали, как будут обеспечивать добропорядочность экспертных команд, которые будут работать вместо МСЭК.

Также сообщалось, что группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, согласно которому лица, работающие вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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Верховная Рада Украины МСЕК

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