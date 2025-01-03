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Михайло Радуцький пояснив, чи зможуть керівники МСЕК працювати у новій структурі

13:14, 3 січня 2025
Михайло Радуцький зазначив, якщо людина була на керівних посадах в МСЕК, то вона не може продовжувати працювати в новостворених комісіях.
Михайло Радуцький пояснив, чи зможуть керівники МСЕК працювати у новій структурі
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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень. В основі реформи МСЕК — робота експертних команд, які забезпечують об’єктивність, прозорість та професійність у прийнятті рішень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що люди, які працювали на керівних посадах в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), не можуть бути допущені до нових експертних команд. Про це сказав у ефірі телемарафону 3 січня.

«По-перше, якщо людина працювала в МСЕК, то це мала бути людина дуже досвідчена. У нас не вистачає лікарів, і досвідчений лікар завжди знайде собі роботу. Але лікарі, які працювали в МСЕК, особливо на керівних посадах, вони точно не мають права працювати в новостворених комісіях», - сказав Радуцький.

Він підкреслив, що є пряма заборона: якщо людина була на керівних посадах в МСЕК, то вона не може продовжувати працювати в новостворених комісіях. Тому, за його словами, якщо виявлятимуть такі випадки, то буде застосовуватися відповідальність до керівників закладів, де утворено нові лікарські комісії.

Раніше у МОЗ розповіли, як будуть забезпечувати доброчесність експертних команд, що працюватимуть замість МСЕК.

Також ми писали, що група народних депутатів зареєструвала законопроект, за яким особи, що працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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