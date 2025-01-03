Суд оставил под стражей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Шевченковский районный суд Львова 3 января продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщает Суспільне.
Так, подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 4 марта 2025 года. Такое решение было принято в рамках подготовительного заседания по делу.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве Ирины Фарион во Львове было переквалифицировано.
Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.