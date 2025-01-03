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Суд оставил под стражей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

12:56, 3 января 2025
Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток - до 4 марта 2025 включительно.
Суд оставил под стражей Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
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Шевченковский районный суд Львова 3 января продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщает Суспільне.

Так, подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 4 марта 2025 года. Такое решение было принято в рамках подготовительного заседания по делу.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве Ирины Фарион во Львове было переквалифицировано.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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