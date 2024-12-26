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Справу про вбивство Ірини Фаріон у Львові перекваліфікували

09:42, 26 грудня 2024
Матеріали справи скерували до суду.
Справу про вбивство Ірини Фаріон у Львові перекваліфікували
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Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного жителя Дніпра за обвинуваченням у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, на підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфікували. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Повідомляється, що слідство встановило, що 19 липня 2024 року у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня від проникаючого вогнепального поранення у голову у лікарні.

У Національній поліції пишуть, що правоохоронці встановили, що 18-річний затриманий у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

«Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність — через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки», - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави, який продовжено до 12 січня 2025 року.

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суд Національна поліція Львів вбивство підозрюваний офіс генерального прокурора

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