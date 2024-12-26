Дело об убийстве Ирины Фарион во Львове переквалифицировали

Материалы дела направили в суд.

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего жителя Днепра по обвинению в убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, на основании собранных улик действия обвиняемого переквалифицировали. Ему инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сообщается, что следствие установило, что 19 июля 2024 года во Львове обвиняемый с расстояния около двух метров выстрелил в пострадавшую из пистолета и скрылся с места происшествия. Женщина умерла в тот же день от проникающего огнестрельного ранения в голову в больнице.

В Национальной полиции пишут, что правоохранители установили, что 18-летний задержанный в 2022 году в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

«Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство — поэтому у него возник умысел на убийство общественного деятеля», - говорится в сообщении Нацполиции.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности залога, которую продлено до 12 января 2025 года.

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