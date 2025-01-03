В ГНС напомнили правила заполнения платежей в уплату налогов и единого взноса

Государственная налоговая служба напомнила, что плательщики при уплате налогов, сборов, платежей, единого взноса еще с 1 июля 2023 года должны использовать исключительно структурированный формат реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции в соответствии с международным стандартом ISO 20022.
Реквизиты «Назначение платежа» платежной инструкции предусматривают поля установленного формата:
При заполнении поля «Код вида оплаты» плательщик заполняет код вида оплаты, определенный Перечнем кодов оплаты.
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