В ГНС напомнили правила заполнения платежей в уплату налогов и единого взноса

Налоговики привели примеры заполнения реквизитов «Назначение платежа» платежек на 2025 год.

Государственная налоговая служба напомнила, что плательщики при уплате налогов, сборов, платежей, единого взноса еще с 1 июля 2023 года должны использовать исключительно структурированный формат реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции в соответствии с международным стандартом ISO 20022.

Реквизиты «Назначение платежа» платежной инструкции предусматривают поля установленного формата:

Код вида уплаты;

«Дополнительная информация записи».

При заполнении поля «Код вида оплаты» плательщик заполняет код вида оплаты, определенный Перечнем кодов оплаты.

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