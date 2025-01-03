У ДПС нагадали правила заповнення платіжок на сплату податків та єдиного внеску

Державна податкова служба нагадала, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску ще з 1 липня 2023 року повинні використовувати виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.
Реквізити «Призначення платежу» платіжної інструкції передбачають поля встановленого формату:
Під час заповнення поля «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплату, визначений Переліком кодів видів сплати.
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