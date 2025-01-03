У ДПС нагадали правила заповнення платіжок на сплату податків та єдиного внеску

Податківці навели приклади заповнення реквізитів «Призначення платежу» платіжок на 2025 рік.

Державна податкова служба нагадала, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску ще з 1 липня 2023 року повинні використовувати виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.

Реквізити «Призначення платежу» платіжної інструкції передбачають поля встановленого формату:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

Під час заповнення поля «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплату, визначений Переліком кодів видів сплати.