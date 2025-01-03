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Суд залишив під вартою В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон

12:56, 3 січня 2025
Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб — до 4 березня 2025 року включно.
Суд залишив під вартою В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон
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Шевченківський районний суд Львова 3 січня продовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Про це повідомляє Суспільне.

Так, підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб до 4 березня 2025 року. Таке рішення ухвалили у межах підготовчого засідання у справі.

Раніше повідомлялося, що справу про вбивство Ірини Фаріон у Львові перекваліфікували.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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