Кабмін звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра ветеранів

Кабінет міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 3 січня.
Так, уряд звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з абзацом першим частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади» (за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).
Як відомо, Бортніков обіймав посаду заступника міністра у справах ветеранів із серпня 2024 року.
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