Кабмін звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра ветеранів

Павла Бортнікова звільнено з посади заступника міністра у справах ветеранів з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кабінет міністрів звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 3 січня.

Так, уряд звільнив Павла Бортнікова з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації згідно з абзацом першим частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади» (за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).

Як відомо, Бортніков обіймав посаду заступника міністра у справах ветеранів із серпня 2024 року.