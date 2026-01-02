РФ атакувала Харків ракетами: зруйновано житловий будинок, відомо про 19 поранених

Окупанти атакували житлові забудови Харкова балістичними «Іскандерами», фото і відео наслідків обстрілу.

Російські окупанти завдали удару по багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що армія РФ завдала удари двома ракетам. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що 19 людей звернулися по медиків після російської атаки на центр Харкова.

Серед них — 6-місячна дитина. На щастя, немовля не потребує госпіталізації.

Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років.

«Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу.

Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває», — зазначив Синєгубов.

Як зазначає обласна прокуратура, росіяни атакували Харків «Іскандером».

