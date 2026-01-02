РФ атаковала Харьков ракетами: разрушен жилой дом, известно о 19 раненых

Оккупанты атаковали жилые застройки Харькова баллистическими «Искандерами», фото и видео последствий обстрела.

Российские оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.

Президент Владимир Зеленский отметил, что армия РФ нанесла удары двумя ракетами. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что 19 человек обратились к медикам после российской атаки на центр Харькова.

Среди них — 6-месячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации.

Возраст остальных пострадавших — от 20 до 79 лет.

«Почти у всех — взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек испытал сильный стресс.

Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь. Спасательная операция продолжается», — отметил Синегубов.

Как отмечает областная прокуратура, россияне атаковали Харьков «Искандером».

