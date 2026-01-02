РФ атаковала Харьков ракетами: разрушен жилой дом, известно о 19 раненых
Российские оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.
Президент Владимир Зеленский отметил, что армия РФ нанесла удары двумя ракетами. Один из домов значительно поврежден. Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что 19 человек обратились к медикам после российской атаки на центр Харькова.
Среди них — 6-месячный ребенок. К счастью, младенец не нуждается в госпитализации.
Возраст остальных пострадавших — от 20 до 79 лет.
«Почти у всех — взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек испытал сильный стресс.
Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь. Спасательная операция продолжается», — отметил Синегубов.
Как отмечает областная прокуратура, россияне атаковали Харьков «Искандером».
