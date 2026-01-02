  1. У світі

Єврокомісія розпочинає перевірку ШІ-відео в TikTok із закликами до виходу Польщі з ЄС

16:26, 2 січня 2026
Йдеться про ролики, згенеровані штучним інтелектом, які польська влада вважає елементом дезінформаційної кампанії.
Європейська комісія розпочинає перевірку відео в TikTok, які, за оцінкою польської влади, можуть бути елементом скоординованої дезінформаційної кампанії із закликами до виходу Польщі з ЄС. Про це повідомляє RMF24, посилаючись на коментарі представників Єврокомісії.

Йдеться про ролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, де молоді жінки з національною символікою агітують за так званий Polexit.

Наприкінці грудня заступник міністра цифровізації Польщі Даріуш Стандерський звернувся до Європейська комісія з офіційним листом, у якому закликав вжити заходів у цій справі.

У Брюсселі підтвердили, що Єврокомісія зв’яжеться з польською стороною, аби зібрати додаткові дані та оцінити, чи відповідає поширення таких матеріалів нормам Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Цей документ зобов’язує великі онлайн-платформи, зокрема TikTok, аналізувати ризики, пов’язані з їхніми сервісами, включно з ризиками використання штучного інтелекту.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Ева Грнцірова, наголосивши, що Комісія вже активно моніторить дотримання TikTok європейського цифрового законодавства. Вона також нагадала, що в березні 2024 року ЄК вимагала від онлайн-платформ інформацію про заходи, спрямовані на зниження ризиків, пов’язаних із ШІ.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що в уряді не мають сумнівів: йдеться про російську дезінформацію. За його словами, в самих записах чути характерні для російської мови синтаксичні конструкції.

У листі до Брюсселя Даріуш Стандерський наголосив, що ці матеріали «мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії» та «становлять загрозу громадському порядку, інформаційній безпеці й цілісності демократичних процесів у Польщі та в усьому Європейському Союзі». Він закликав Єврокомісію не лише розпочати офіційне провадження, а й посилити нагляд за діяльністю TikTok.

