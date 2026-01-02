Еврокомиссия начинает проверку TikTok из-за видео с призывами к выходу Польши из ЕС

Речь идет о роликах, сгенерированных искусственным интеллектом, которые польские власти считают элементом дезинформационной кампании.

Европейская комиссия начинает проверку видео в TikTok, которые, по оценке польских властей, могут быть элементом скоординированной дезинформационной кампании с призывами к выходу Польши из ЕС. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на комментарии представителей Еврокомиссии.

Речь идет о роликах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, в которых молодые женщины с национальной символикой агитируют за так называемый Polexit.

В конце декабря заместитель министра цифровизации Польши Дариуш Стандерский обратился в Европейскую комиссию с официальным письмом, в котором призвал принять меры по этому делу.

В Брюсселе подтвердили, что Еврокомиссия свяжется с польской стороной, чтобы собрать дополнительные данные и оценить, соответствует ли распространение таких материалов нормам Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Этот документ обязывает крупные онлайн-платформы, в частности TikTok, анализировать риски, связанные с их сервисами, включая риски использования искусственного интеллекта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнцирова, подчеркнув, что Комиссия уже активно мониторит соблюдение TikTok европейского цифрового законодательства. Она также напомнила, что в марте 2024 года ЕК требовала от онлайн-платформ информацию о мерах, направленных на снижение рисков, связанных с ИИ.

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил, что у правительства нет сомнений: речь идет о российской дезинформации. По его словам, в самих записях слышны характерные для русского языка синтаксические конструкции.

В письме в Брюссель Дариуш Стандерский подчеркнул, что эти материалы «имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании» и «представляют угрозу общественному порядку, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе». Он призвал Еврокомиссию не только начать официальное производство, но и усилить надзор за деятельностью TikTok.

