  1. В мире

Еврокомиссия начинает проверку TikTok из-за видео с призывами к выходу Польши из ЕС

16:26, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о роликах, сгенерированных искусственным интеллектом, которые польские власти считают элементом дезинформационной кампании.
Еврокомиссия начинает проверку TikTok из-за видео с призывами к выходу Польши из ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия начинает проверку видео в TikTok, которые, по оценке польских властей, могут быть элементом скоординированной дезинформационной кампании с призывами к выходу Польши из ЕС. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на комментарии представителей Еврокомиссии.

Речь идет о роликах, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, в которых молодые женщины с национальной символикой агитируют за так называемый Polexit.

В конце декабря заместитель министра цифровизации Польши Дариуш Стандерский обратился в Европейскую комиссию с официальным письмом, в котором призвал принять меры по этому делу.

В Брюсселе подтвердили, что Еврокомиссия свяжется с польской стороной, чтобы собрать дополнительные данные и оценить, соответствует ли распространение таких материалов нормам Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Этот документ обязывает крупные онлайн-платформы, в частности TikTok, анализировать риски, связанные с их сервисами, включая риски использования искусственного интеллекта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнцирова, подчеркнув, что Комиссия уже активно мониторит соблюдение TikTok европейского цифрового законодательства. Она также напомнила, что в марте 2024 года ЕК требовала от онлайн-платформ информацию о мерах, направленных на снижение рисков, связанных с ИИ.

Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил, что у правительства нет сомнений: речь идет о российской дезинформации. По его словам, в самих записях слышны характерные для русского языка синтаксические конструкции.

В письме в Брюссель Дариуш Стандерский подчеркнул, что эти материалы «имеют признаки скоординированной дезинформационной кампании» и «представляют угрозу общественному порядку, информационной безопасности и целостности демократических процессов в Польше и во всем Европейском Союзе». Он призвал Еврокомиссию не только начать официальное производство, но и усилить надзор за деятельностью TikTok.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ЕС TikTok Еврокомиссия соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]