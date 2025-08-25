TikTok звільняє сотні модераторів контенту, роблячи ставку на штучний інтелект

TikTok планує звільнити сотні модераторів контенту у Великій Британії та Азії, дедалі більше покладаючись на штучний інтелект.

TikTok планує скоротити сотні співробітників, відповідальних за модерацію контенту, зокрема у Великій Британії та країнах Азії. Компанія дедалі активніше замінює роботу людей алгоритмами штучного інтелекту. Про це повідомляє PCMag.

Під скорочення може потрапити значна частина з 2,5 тисячі працівників лондонської команди TikTok. Точні цифри компанія не розкриває, але відомо, що зміни зачеплять також модераторів із Південної та Південно-Східної Азії.

Штучний інтелект замість людей

За офіційними даними TikTok, понад 85% контенту, що порушує правила платформи, вже виявляється та видаляється автоматично завдяки алгоритмам. Це не перші скорочення: наприкінці 2024 року компанія звільнила 500 модераторів у Малайзії, а в липні профспілка ver.di повідомила про ліквідацію близько 150 робочих місць у берлінському офісі.

Контекст у Британії

Скорочення в Лондоні відбуваються на тлі набуття чинності Закону про онлайн-безпеку, який передбачає багатомільйонні штрафи для платформ, що не захищають дітей від шкідливого контенту. Водночас видання Financial Times зауважує, що звільнення збіглися з підготовкою співробітників у Лондоні до голосування за створення профспілки — кроку, якому менеджмент компанії, за даними джерел, активно опирався.

Що каже TikTok

У компанії пояснили скорочення «реорганізацією, розпочатою ще минулого року», яка передбачає концентрацію підрозділів Trust and Safety у менші кількості локацій задля підвищення ефективності та швидкості роботи.

Водночас профспілки критикують такі кроки. Представник Communication Workers Union Джон Чедфілд заявив, що TikTok «не хоче мати модераторів-людей, а прагне повністю покластися на штучний інтелект». За його словами, компанія лише «створює ілюзію інноваційності», водночас переводячи робочі місця за кордон.