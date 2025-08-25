TikTok освобождает сотни модераторов контента, делая ставку на искусственный интеллект

TikTok планирует освободить сотни модераторов контента в Великобритании и Азии, все больше полагаясь на искусственный интеллект.

TikTok планирует сократить сотни сотрудников, ответственных за модерацию контента, в частности в Великобритании и странах Азии. Компания всё активнее заменяет работу людей алгоритмами искусственного интеллекта. Об этом сообщает PCMag.

Под сокращение может попасть значительная часть из 2,5 тысячи работников лондонской команды TikTok. Точные цифры компания не раскрывает, но известно, что изменения затронут также модераторов из Южной и Юго-Восточной Азии.

Искусственный интеллект вместо людей

По официальным данным TikTok, более 85% контента, нарушающего правила платформы, уже выявляется и удаляется автоматически благодаря алгоритмам. Это не первые сокращения: в конце 2024 года компания уволила 500 модераторов в Малайзии, а в июле профсоюз ver.di сообщил о ликвидации около 150 рабочих мест в берлинском офисе.

Контекст в Великобритании

Сокращения в Лондоне происходят на фоне вступления в силу Закона об онлайн-безопасности, который предусматривает многомиллионные штрафы для платформ, не защищающих детей от вредного контента. В то же время издание Financial Times отмечает, что увольнения совпали с подготовкой сотрудников в Лондоне к голосованию за создание профсоюза — шагу, которому руководство компании, по данным источников, активно противилось.

Что говорит TikTok

В компании объяснили сокращения «реорганизацией, начатой ещё в прошлом году», которая предусматривает концентрацию подразделений Trust and Safety в меньшем числе локаций для повышения эффективности и скорости работы.

В то же время профсоюзы критикуют такие шаги. Представитель Communication Workers Union Джон Чэдфилд заявил, что TikTok «не хочет иметь модераторов-людей, а стремится полностью полагаться на искусственный интеллект». По его словам, компания лишь «создаёт иллюзию инновационности», одновременно переводя рабочие места за границу.

