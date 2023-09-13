Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов значиться у переліку вступників до аспірантури на спеціальність «Політологія» університету «Острозька академія» в Рівненській області. Про це повідомило «Суспільне».
Видання оприлюднило рейтингову таблицю, де Буданов значиться першим у списку на спеціальність «Політологія» вечірньої форми навчання.
Ректор університету Ігор Пасічник підтвердив, що Буданов є у списку.
«У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний — ред.), дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», - сказав він.
Проте він також уточнив, що наказу про зарахування поки немає, і це лише рейтинг тих, хто допущений до аспірантури.
Нагадаємо, Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта.
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