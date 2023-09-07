Зеленський надав Буданову звання генерал-лейтенанта

Президент присвоїв начальнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

У День воєнної розвідки України, 7 вересня, Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта. Про це йдеться в указі №564/2023 на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в документі.

Нагадаємо, що 7 вересня відзначають День воєнної розвідки України. Кирило Буданов оригінально привітав українців.

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