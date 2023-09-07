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Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.

З 1 січня будуть скасовані стимулюючі виплати для держслужбовців, а розмір премій буде обмежено – НАДС

Мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2024 року – 7 100 гривень.

Зеленський заявив, що рішення стосовно вето на закон про декларування буде залежати від консультацій з Ольгою Стефанішиною

Верховна Рада прийняла два закони, які стосуються декларування чиновників, і Володимир Зеленський поки не визначився, чи буде накладати вето

Законодавець встановив для Вищої ради правосуддя стандарт доказування для притягнення суддів до відповідальності, аби вона не могла його сама змінити

На закріпленні у законі нового стандарту притягнення суддів до відповідальності наполягали у Посольстві США та ЄС, бо ВРП в іншому разі зможе змінити цей стандарт доказування.

Верховна Рада ухвалила закон про Службу дисциплінарних інспекторів, що фільтруватимуть скарги на суддів

Цей закон дозволить розблокувати дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя.

  1. В Україні

В Україні відзначають День воєнної розвідки: оригінальне відеопривітання від Буданова

09:54, 7 вересня 2023
Керівник ГУР Кирило Буданов оригінально привітав українців із Днем воєнної розвідки.
В Україні відзначають День воєнної розвідки: оригінальне відеопривітання від Буданова
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Сьогодні 7 вересня, відзначають День воєнної розвідки України.

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов оригінально привітав українців.

На відео Буданову приносять торт зі свічками, а коли він дмухає на свічки чутно звук вибуху, потім грає пісня Happy Birthday To You.

«Ваші операції завжди небезпечні, надскладні та секретні. Про вашу роботу не можна говорити публічно, проте результати вашої служби — безцінні. Адже від отриманої вчасно інформації про ворога залежить і ситуація на полі бою, і звільнення наших територій, і наближення Перемоги України.

За час повномасштабної війни наші розвідники щодня доводять свою професійність. І щодня роблять внесок у забезпечення захисту інтересів України від зовнішніх загроз та зміцнення обороноздатності нашої країни», - наголосив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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