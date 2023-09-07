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В Украине отмечают День военной разведки: оригинальное видеопоздравление от Буданова

09:54, 7 сентября 2023
Руководитель ГУР Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем военной разведки.
В Украине отмечают День военной разведки: оригинальное видеопоздравление от Буданова
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Сегодня 7 сентября отмечают День военной разведки Украины.

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов оригинально поздравил украинцев.

На видео Буданову приносят торт со свечами, а когда он дует на свечи слышен звук взрыва, затем играет песня Happy Birthday To You.

«Ваши операции всегда опасны, сверхсложны и секретны. О вашей работе нельзя говорить публично, однако результаты вашей службы — бесценны. Ведь от полученной вовремя информации о враге зависит и ситуация на поле боя, и освобождение наших территорий, и приближение Победы Украины.

За время полномасштабной войны наши разведчики каждый день доказывают свой профессионализм. И каждый день вносят вклад в обеспечение защиты интересов Украины от внешних угроз и укрепления обороноспособности нашей страны», - подчеркнул Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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