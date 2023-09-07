В Україні відзначають День воєнної розвідки: оригінальне відеопривітання від Буданова

Керівник ГУР Кирило Буданов оригінально привітав українців із Днем воєнної розвідки.

Сьогодні 7 вересня, відзначають День воєнної розвідки України.

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов оригінально привітав українців.

На відео Буданову приносять торт зі свічками, а коли він дмухає на свічки чутно звук вибуху, потім грає пісня Happy Birthday To You.

«Ваші операції завжди небезпечні, надскладні та секретні. Про вашу роботу не можна говорити публічно, проте результати вашої служби — безцінні. Адже від отриманої вчасно інформації про ворога залежить і ситуація на полі бою, і звільнення наших територій, і наближення Перемоги України.

За час повномасштабної війни наші розвідники щодня доводять свою професійність. І щодня роблять внесок у забезпечення захисту інтересів України від зовнішніх загроз та зміцнення обороноздатності нашої країни», - наголосив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.