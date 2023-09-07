Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Поліцейський підробляв таксистом під час комендантської години, але отримав протокол про сумісництво: що вирішив суд

Про поліцейського суду все розповіла клієнтка таксі, але він зміг уникнути значних неприємностей.

Екс-голова Верховного Суду написав окрему думку в СІЗО, але хто її вніс в Реєстр, поки що не зовсім зрозуміло

Всеволод Князєв не погодився з рішенням по справі Ferrexpo, за яке, згідно з даними НАБУ, отримав 2,7$ млн.

Велика Палата ВС вирішила, як застосувати рішення Європейського суду з прав людини при розгляді справи засудженого до довічного позбавлення волі

ВП ВС відмовила засудженому в перегляді рішень судів з підстави встановлення ЄСПЛ порушення Україною міжнародних зобов’язань.

До Верховної Ради внесли законопроект про скорочення Великої Палати Верховного Суду і можливість відкликання суддів ВП ВС

Пропонується, аби до Великої Палати входило 14 суддів замість 21, і їх можна було відкликати, а також, щоб адміністративні справи за позовами проти Вищої ради правосуддя могли потрапити до доповідача-судді ВП ВС будь-якої спеціалізації.

Чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік

Що зміниться з 1 жовтня для жінок, які мають диплом медика, та для їх роботодавців.

  1. Відео
  2. / В Україні

В Україні відзначають День воєнної розвідки: оригінальне відеопривітання від Буданова

09:54, 7 вересня 2023
Керівник ГУР Кирило Буданов оригінально привітав українців із Днем воєнної розвідки.
В Україні відзначають День воєнної розвідки: оригінальне відеопривітання від Буданова
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Сьогодні 7 вересня, відзначають День воєнної розвідки України.

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов оригінально привітав українців.

На відео Буданову приносять торт зі свічками, а коли він дмухає на свічки чутно звук вибуху, потім грає пісня Happy Birthday To You.

«Ваші операції завжди небезпечні, надскладні та секретні. Про вашу роботу не можна говорити публічно, проте результати вашої служби — безцінні. Адже від отриманої вчасно інформації про ворога залежить і ситуація на полі бою, і звільнення наших територій, і наближення Перемоги України.

За час повномасштабної війни наші розвідники щодня доводять свою професійність. І щодня роблять внесок у забезпечення захисту інтересів України від зовнішніх загроз та зміцнення обороноздатності нашої країни», - наголосив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду