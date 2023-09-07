США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи

Мова йде про кошти, конфісковані у підсанкційних російських олігархів.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вперше передають Україні кошти, конфісковані у підсанкційних російських олігархів.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Окрім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, що потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських військових ветеранів. Ті, хто уможливив агресивну війну путіна, мають за це заплатити», – сказав Блінкен.

У повідомленні Держдепу щодо допомоги США для України уточнюється, що $5,4 млн конфіскованих активів олігархів будуть виділені на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Також ми повідомляли, що США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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